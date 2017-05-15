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    Макрон: в ближайшие месяцы Францию ждут реформы

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    Макрон - новый президент Франции (222)

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    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна нуждается в реформах и в ближайшие месяцы во Франции пройдут социальные, экономические и образовательные реформы.
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Социальные, экономические и образовательные реформы пройдут во Франции в ближайшие месяцы, заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

    "Необходимо провести во Франции реформы, в которых нуждается страна. В ближайшие месяцы во Франции пройдут социальные, экономические и образовательные реформы", — сказал Макрон.

    По его словам, "Франция сегодня — это единственная большая страна в ЕС, которая на протяжении 30 лет не смогла разрешить проблему безработицы".

    Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия накануне, 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

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