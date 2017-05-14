наверх
14.05.201704:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пентагон: выпущенная КНДР ракета не была межконтинентальной

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (377)

    2
    Согласно заявлению Тихоокеанского командования США, командование воздушно-космической обороны Северной Америки установило, что ракетный запуск из Северной Кореи не угрожал Северной Америке.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Тихоокеанское командование США (PACOM) подтвердило факт ракетного пуска со стороны КНДР, отметив, что выпущенная ракета не была межконтинентальной и не угрожала Северной Америке.

    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Пока в Совбезе ООН спорили о влиянии на КНДР, Пхеньян запустил новую ракету

    Читайте также: В шаге от большой войны. Тугой узел: США — КНДР — Китай — Южная Корея

    По данным командования, пуск был произведен из района Кусунг, после чего ракета упала в Японское море.

    "Тип ракеты анализируется. Полет не был связан с межконтинентальной баллистической ракетой", — говорится в пресс-релизе командования.

    "Командование воздушно-космической обороны Северной Америки установило, что ракетный запуск из Северной Кореи не угрожал Северной Америке", — отмечается в сообщении.

    В PACOM также добавили, что США остаются привержены совместной работе с союзниками – Японией и Юной Кореей – по обеспечению безопасности.

    В 5.28 (23.28 по Киеву) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.

    Высота полета, по данным японского правительства, составила более 1000 километров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Финал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым