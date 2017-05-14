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    Максимальная высота полета ракеты КНДР составила более 1000 км

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (376)

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    Как сообщил генеральный секретарь японского правительства, снаряд упал вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Токио, в свою очередь, направил КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине.
    Запуск ракеты КНДР. Архивное фото
    @XHNews

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Максимальная высота полета, достигнутая ракетой КНДР, составила более 1000 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Третий по счету запуск ракеты КНДР оказался пшиком

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    Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, что КНДР провела в воскресенье новое испытание, предположительно, баллистической ракеты. Ракета, вероятно, пролетела около 700 километров и упала в море.

    Как сообщил генеральный секретарь японского правительства, снаряд упал вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Токио, в свою очередь, направил КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине.

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