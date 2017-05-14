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    При крушении поезда в Греции погибли четыре человека

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    По информации греческой железнодорожной компании TRAINOSE, в 21.45 поезд Intercity 58 c 70 пассажирами сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист – ранен серьезно.
    Крушение поезда Афины-Салоники
    @skaigr

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. При крушении поезда "Афины-Салоники" погибли четыре пассажира и пять человек ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TRAINOSE.

    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички в Москве

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    "В 21.45 поезд Intercity 58 c 70 пассажирами, выполнявший рейс "Афины – Салоники", сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос по неизвестным причинам до сих пор. Четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист – ранен серьезно. Продолжается эвакуация пассажиров", — говорится в сообщении.

    По информации компании, остальные поезда, работающие на маршруте "Афины — Салоники", работают в обычном режиме. На месте крушения движение идет по одной линии.

    В сообщении отмечается, что на месте работают пожарные и скорая помощь, мобилизован государственный аппарат и приведены в готовность к приему раненых две государственные больницы.

    Из Афин в Салоники по приказу министра транспорта и инфраструктуры вылетел гендиректор компании для координации действий, необходимых для перевозки пассажиров и открытия линии, которая была временно закрыта.

    Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников Греции.

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