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    В мире

    В Северной Корее допускают возможность диалога с США

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (374)

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    Согласно информации, на этой неделе руководитель отдела по вопросам США Министерства иностранных дел КНДР Чо Сон Ху приняла участие во встрече с группой американских экспертов, которая проходила в Норвегии.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи предположили возможность диалога между Пхеньяном и Вашингтоном с целью снятия напряженности в отношениях, сообщает Deutsche Welle.

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    "Мы проведем диалог, когда для этого возникнут соответствующие условия", — заявила руководитель отдела по вопросам США Министерства иностранных дел КНДР Чо Сон Ху.

    Как сообщается, на этой неделе она приняла участие во встрече с группой американских экспертов, которая проходила в Норвегии.

    Ранее Северная Корея обратилась к международному сообществу с просьбой не соблюдать введенные СБ ООН санкции, пока ООН не объяснит их законность. Об этом говорится в письме постпредства КНДР при ООН, направленном в миссии государств-членов всемирной организации.

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