В Северной Корее допускают возможность диалога с США

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи предположили возможность диалога между Пхеньяном и Вашингтоном с целью снятия напряженности в отношениях, сообщает Deutsche Welle.

"Мы проведем диалог, когда для этого возникнут соответствующие условия", — заявила руководитель отдела по вопросам США Министерства иностранных дел КНДР Чо Сон Ху.

Как сообщается, на этой неделе она приняла участие во встрече с группой американских экспертов, которая проходила в Норвегии.

Ранее Северная Корея обратилась к международному сообществу с просьбой не соблюдать введенные СБ ООН санкции, пока ООН не объяснит их законность. Об этом говорится в письме постпредства КНДР при ООН, направленном в миссии государств-членов всемирной организации.