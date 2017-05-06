Окружение Трампа предупреждало Флинна об опасности контактов с РФ - СМИ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Члены переходной команды Дональда Трампа предупреждали его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна об опасности контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком, пишет газета Washington Post.

"Высокопоставленные представители переходной команды Трампа предупреждали Флинна об опасности контактов с послом РФ", — сообщает издание, ссылаясь на нынешних и бывших американских чиновников. По их словам, это имело место "за несколько недель до декабрьского телефонного разговора, приведшего позднее к отставке Флинна".

Как отмечается, "на встрече в конце ноября Флинну было сказано, что за разговорами Кисляка почти наверняка следят американские разведывательные службы". Также подчеркивается, что высказывались опасения о том, что "Флинн не до конца понимает мотивы действий российского посла". При этом представители Трампа запросили у администрации прежнего президента США Барака Обамы секретное досье ЦРУ на Кисляка, которое было получено ими через несколько дней. "Правда, неизвестно, читал ли Флинн этот документ", — говорится в материале.

Флинн был вынужден подать в отставку, поскольку Белый дом решил, что тот недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В настоящее время в Пентагоне и конгрессе США проводится проверка контактов Флинна во время его поездок в Россию в 2015 году и получения им гонораров от российских компаний. Как лицо с особым статусом генерал должен был получить для этого соответствующее разрешение от властей США.

Читайте также: Who is Mr. Putin? Эксперты о трансформации политики Путина за 17 лет

Генерал-лейтенант Флинн в 2012-2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США.