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    Девочка со второй головой в области живота и третьей рукой родилась в Индии

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    Индийские врачи в больнице JK Lone в городе Джайпур провели четырехчасовую операцию, во время которой успешно удалили отросток. В настоящее время младенец идет на поправку.
    Девочка со второй головой в области живота и 3 руками родилась в Индии
    @MailOnline

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Девочка со второй головой в области живота — так называемым паразитическим близнецом — родилась в Индии, сообщает газета Daily Mail.

    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP
    Как вам жизнь на руинах того, что осталось от медицины?

    Индийские врачи в больнице JK Lone в городе Джайпур провели четырехчасовую операцию, во время которой успешно удалили отросток. В настоящее время младенец идет на поправку.

    "Вторая голова" была лишь частично развита, у нее не было ушей и глаз. По словам хирургов, "голова" лишала девочку жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со "второй головой" у ребенка была третья рука.

    Как отмечает газета, случаи рождения детей с паразитическим близнецом крайне редки — один на миллион новорожденных. Операция проводилась 26 апреля, но СМИ сообщают о ней только сейчас.

    Ранее сообщалось, что ученые впервые показали, что старение клеток организма определяется не только накоплением мутаций в ДНК в течение жизни, но и унаследованными от матери мутациями в митохондриальной ДНК.

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