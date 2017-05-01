Японский вертолетоносец "Идзумо" заступил на вахту по охране кораблей США

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КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо" морских сил самообороны Японии впервые заступил на вахту по охране американских кораблей, соответствующий приказ отдал министр обороны Японии Томоми Инада.

"Идзумо" — один из двух наиболее новых и крупных военных кораблей морских сил самообороны, спущенный на воду в 2015 году — отправляется в понедельник в трехмесячное плавание с заходом на Филиппины. В ходе плавания он будет выполнять миссию по защите американских военных кораблей-заправщиков.

Министр обороны отдала приказ о начале миссии, после того как получила соответствующий запрос США. "Идзумо" будет выполнять миссию по патрулированию и защите американских кораблей в Тихом океане от полуострова Босо в районе японской префектуры Тиба до акватории острова Сикоку на юго-востоке страны. После этого американские корабли направятся в район Корейского полуострова для дозаправки эсминцев, оснащенных боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis).

Миссия по охране военных кораблей союзника стала возможна после принятия пакета законов об обеспечении безопасности, который вступил в силу в прошлом году и значительно расширили возможности использования сил самообороны Японии за пределами страны или в интересах третьих стран.

Вертолетоносец "Идзумо" водоизмещением 19,5 тысяч тонн был спущен на воду в 2015 году. Его строительство заняло три года и потребовало 130 миллиардов иен (около 1,1 миллиарда долларов). Длина палубы составляет 248 метров, ширина – 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов.

Ранее сообщалось, что в акваторию Японского моря вошла ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".