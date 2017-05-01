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    Японский вертолетоносец "Идзумо" заступил на вахту по охране кораблей США

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (362)

    (обновлено: )25
    "Идзумо" будет выполнять миссию по патрулированию и защите американских кораблей в Тихом океане от полуострова Босо в районе японской префектуры Тиба до акватории острова Сикоку на юго-востоке страны.
    Вертолетоносец Идзумо
    из открытых источников

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо" морских сил самообороны Японии впервые заступил на вахту по охране американских кораблей, соответствующий приказ отдал министр обороны Японии Томоми Инада.

    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    "Идзумо" — один из двух наиболее новых и крупных военных кораблей морских сил самообороны, спущенный на воду в 2015 году — отправляется в понедельник в трехмесячное плавание с заходом на Филиппины. В ходе плавания он будет выполнять миссию по защите американских военных кораблей-заправщиков.

    Министр обороны отдала приказ о начале миссии, после того как получила соответствующий запрос США. "Идзумо" будет выполнять миссию по патрулированию и защите американских кораблей в Тихом океане от полуострова Босо в районе японской префектуры Тиба до акватории острова Сикоку на юго-востоке страны. После этого американские корабли направятся в район Корейского полуострова для дозаправки эсминцев, оснащенных боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis).

    Миссия по охране военных кораблей союзника стала возможна после принятия пакета законов об обеспечении безопасности, который вступил в силу в прошлом году и значительно расширили возможности использования сил самообороны Японии за пределами страны или в интересах третьих стран.

    Вертолетоносец "Идзумо" водоизмещением 19,5 тысяч тонн был спущен на воду в 2015 году. Его строительство заняло три года и потребовало 130 миллиардов иен (около 1,1 миллиарда долларов). Длина палубы составляет 248 метров, ширина – 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов.

    Ранее сообщалось, что в акваторию Японского моря вошла ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".

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