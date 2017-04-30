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    В КНДР предупредили, что военные действия могут начаться в любой момент

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (357)

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    Согласно информации, заявления американской администрации о готовности к любым мерам в отношении КНДР демонстрируют, что Вашингтон приближается к реализации стратегического сценария, при котором в любой момент могут начаться реальные военные действия.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атомную подводную лодку США "Мичиган", вошедшую в южнокорейский порт Пусан, ждет "жалкий конец". Об этом пишет северокорейский портал "Ури минчжокккири" ("Соотечественники нашей нации").

    Флаг КНДР
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    Если подлодка посмеет предпринять какие-то действия, "она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского", говорится в статье на сайте.

    Благодаря оборонительным силам ядерного сдерживания, которые обеспечивают мощь КНДР, в случае военной угрозы Пхеньяну атомные авианосцы, подводные лодки и другая техника противника "разлетится на кусочки расплавленного металла", отмечается в публикации.

    По мнению автора, заявления американской администрации о готовности к любым мерам в отношении КНДР демонстрируют, что Вашингтон приближается к реализации стратегического сценария, при котором в любой момент могут начаться реальные военные действия.

    В воскресенье завершились крупномасштабные учения военных США и Южной Кореи Key Resolve, в которых приняли участие 290 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 9,7 тысячи американских военных.

    В учениях также был задействован атомный авианосец ВМС США "Карл Винсон". Несмотря на завершение учений авианосец останется на некоторое время в акватории Корейского полуострова из-за осложнения ситуации в регионе. В порт Пусан также вошла атомная подводная лодка "Мичиган".

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