В Турции объяснили блокировку "Википедии"

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Власти Турции объяснили блокирование интернет-энциклопедии "Википедия". По их мнению, она "вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене". Об этом сообщает в субботу местное агентство Anadolu.

Согласно информации, интернет-энциклопедия отказалась удалить тексты "о неких связях Анкары с террористическими организациями". Если материалы будут удалены, блокировка может быть снята, заявили власти страны.

По данным агентства, которое ссылается на министерство транспорта и связи Турции, "руководство "Википедии" ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями", но несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.

В связи с этим было принято решение о блокировании доступа к интернет-энциклопедии, сообщает министерство. В ведомстве подчеркнули, что в случае выполнения требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.

Ранее сообщалось, что Турция заблокировала доступ к онлайн-энциклопедии "Википедия". Заблокированы все языковые версии сайта на территории страны. Блокировка вступила в силу в 8 утра 29 апреля.