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    В Турции заблокировали "Википедию" - СМИ

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    Согласно информации СМИ, блокировка онлайн-энциклопедии "Википедия" вступила в силу в 8 утра 29 апреля. Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются.
    Википедия
    RIA News

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Турция заблокировала доступ к онлайн-энциклопедии "Википедия", сообщает CNN Turk.

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    Заблокированы все языковые версии сайта на территории страны. Блокировка вступила в силу в 8 утра 29 апреля.

    Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются, пишет Hurriyet Daily News.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру Анкары на немецкого комика Яна Бемермана, который прочитал о нем сатирическое стихотворение в эфире немецкого общественного телеканала ZDF.

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