В Турции заблокировали "Википедию" - СМИ

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Турция заблокировала доступ к онлайн-энциклопедии "Википедия", сообщает CNN Turk.

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Заблокированы все языковые версии сайта на территории страны. Блокировка вступила в силу в 8 утра 29 апреля.

Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются, пишет Hurriyet Daily News.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру Анкары на немецкого комика Яна Бемермана, который прочитал о нем сатирическое стихотворение в эфире немецкого общественного телеканала ZDF.