наверх
28.04.201720:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Могерини: ЕС признает результаты референдума в Турции

    Тема:

    Референдум в Турции: итоги (36)

    0
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Евросоюз признает результаты референдума в Турции и заинтересован в стабильности страны, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после дискуссии по Турции на неформальном заседании глав МИД стран-членов ЕС, а также стран-кандидатов.

    "Во-первых, мы уважаем и признаем суверенное право любой страны, включая Турцию, определять ее систему правления, как Турция сделала в ходе референдума по изменениям в конституцию. Мы уважаем результаты референдума, хотя и признаем, что подаются или планируются подачи апелляции", — заявила Могерини журналистам.

    При этом, по ее словам, ЕС "ожидает, что изменения в конституцию будут вноситься, прежде всего, на основании рекомендаций Венецианской комиссии (Совета Европы) и наблюдений БДИПЧ ОБСЕ, особенно когда будет выпущен окончательный доклад о наблюдениях за референдумом".

    "ЕС ясно заинтересован в стабильной, безопасной, экономически успешной и демократической Турции, которая является значимым партнером и значимым игроком по ряду вопросов. Мы не намерены и никогда не соберемся делать что-либо, что нанесет ущерб Турции или турецкому народу", — сказала глава дипломатии ЕС.

    Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников президента Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом. Они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
      Украина - Польша: патриотизм и раздор
      Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
      Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
      Жестокое убийство на столичной Оболони
      Криминальная Украина: беспредел и насилие
      Погребинский о выборах во Франции. Как результаты отразятся на ЕС и Украине. Видео
      Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?