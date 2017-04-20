Турция будет существовать без парламента и правительства - эксперт

Adem ALTAN / AFP

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Турецкие СМИ замалчивают протесты против результатов референдума, состоявшегося в воскресенье. Сообщается лишь о 14 протестующих, задержанных в Анталии. В то же время многотысячный митинг собрался в Стамбуле.

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В целом акции протеста прошли в десяти городах Турции. Кое-где люди собираются стихийно, выкрикивая протестные лозунги и быстро расходятся, когда появляется полиция.

По результатам воскресного референдума в Турции более 51% граждан проголосовали за внесение изменений в Конституцию и расширение полномочий действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

В ОБСЕ заявили, что волеизъявление было проведено в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам предложенных поправок.

Продолжатся ли протесты в Турции, и какими будут в целом последствия референдума, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Какая сейчас ситуация в турецких городах? Продолжаются ли акции протеста?

— В Анкаре все спокойно, крупных протестов нет. В других городах есть протесты, но они не очень массовые. Я думаю, что все пока ждут результатов того, что Народная республиканская партия подала иск на ЦИК по итогам. В зависимости от итогов, я думаю, что будут приняты определенные политические решения. Все дело в том, что разница между за и против очень мизерная, поэтому политические дебаты происходят. Но основной спор идет вокруг того, что принятые решения ЦИК — это не законно.

А могут ли действительно подобные протесты привести к тому, что президент Эрдоган отменит результаты референдума?

— Я еще раз говорю, пока идет обсуждение, насколько это законно или нет. Оппозиция требует отмены результатов выборов, но часть других политических партий, которые поддерживают, они выступают против. То есть вот такая ситуация. Фифти-фифти, вот так.

За какие изменения в Конституцию Турции голосовали на референдуме?

— Это основные 13 пунктов изменений. Это переход к президентской системе правления полностью, и, исходя из этого, парламент и правительство отменяются, все будет принимать решения президент.

Результаты референдума в Турции и их последствия прокомментировал также представитель Международного центра перспективных исследований, эксперт-международник Евгений Ярошенко.

Чи завершаться масові протести в Туреччині після референдуму?

— Наразі важко сказати, чи були якісь фальсифікації в ході підрахунку голосів, але так чи інакше, можна безсумнівно стверджувати, що турецьке суспільство приблизно навпіл розколоте, що, так, є дуже значна частина, приблизно половина, турків, які критично ставляться до політики Ердогана. Але є так само приблизно така сама кількість його прихильників. І як раз голосування показало, що Ердогану ця перемога була дуже непроста. І, можливо, він зміг заручитися, для нього була ключова підтримка як раз голоси турецьких громадян, які проживають в Західній Європі, враховуючи, що там значні турецькі громади. Тобто саме ті країни Західної Європи, з якою в Туреччини останнім часом склалися дуже напружені відносини. Для Туреччини протести — це, особливо за часів Ердогана, є природним явищем. Однак питання в тому, чим вони закінчаться. Бо за 15 років його перебування при владі, було лише дві реальні спроби, які могли чимось йому загрожувати. Це протести в 2013-му році, викликані ситуацією в сквері в Стамбулі, які потім стали приводом для антиурядових протестів, і спроба військового перевороту в липні 2016-го року. Так чи інакше, багато турецьких громадян, які, може, критично не поділяють інтервенцію Туреччини в Сирію, чи не поділяють утиски, пов'язані з наслідками спроби перевороту, але Ердоган вміє себе позиціонувати як кращу альтернативу порівняно, наприклад, з військовою хунтою. Бо в турків є досвід перебування військових при владі. Тому при перебуванні при владі здобув такий досвід, і завдяки цьому досвіду він вміє розколювати своїх потенційних опонентів.

Які глобальні наслідки для Туреччини може мати посилення влади президента Ердогана? На українсько-турецькі відносини можуть вплинути ці зміни до Конституції?

— Дуже цікаве питання. Власне кажучи, ці поправки до Конституції суттєво не вплинуть на той фактичний стан речей, який склався. Бо в Ердогана і так зараз вся повнота влади. Просто цей референдум формалізує ці інституційні зміни, які дозволять йому прибрати потенційні перешкоди з боку парламенту чи військових. А щодо зовнішньої політики Туреччини, то тут відносини з провідними країнами світу залишаться незмінними. Єдине, що може змінитися, і дуже стрімко змінитися, це відносини Туреччини і провідних країн ЄС. Скандал, який передував референдуму, з Німеччиною, з Нідерландами, як раз показав, що і надалі будуть обмінюватися звинуваченнями Ердоган і європейські лідери щодо демократії, будуть повчати, хто є демократом, хто є деспотом, хто є нацистом, хто є фашистом тощо. І в найгіршому випадку референдум може призвести до того, що Ердоган поставить крапку в переговорах про приєднання Туреччини до ЄС. Нещодавно він заявив, що, можливо, винесе питання продовження переговорів на референдум. Якщо буде такий референдум, то тоді висока ймовірність, що більшість громадян Туреччини підтримають таку ініціативу, бо за 10 років турки розчарувалися в ЄС, тому що не хотіли відкривати двері. А щодо відносин з іншими країнами світу, особливо, з регіональними партнерами, з Україною, то тут змін якихось не буде.

З США відносини можуть змінитися?

— Зі США може дещо ускладнитися відносини, однак референдум суттєво не вплине. Бо в США є успішний досвід взаємодії з різними країнами Близького Сходу, де існують різні режими. Це був, наприклад, і Єгипет чи Туніс, коли там були авторитарні режими до "арабської весни", тобто це не є перешкода. У США з Туреччиною є два досить серйозні протиріччя. Вони мало пов'язані з референдумом. Це питання курдів в Сирії, в Іраку, і питання Гюлена, якого турецька влада підозрює в організації спроби перевороту. А результати, так, вони можуть призвести до певної війни риторики, однак до якогось погіршення не призведуть, бо США і Туреччина — союзники в рамках НАТО, спільно борються проти ІДІЛ, і тому дуже сильно пов'язані з точки зору безпеки.

Ранее политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" спрогнозировал, что Турцию в ближайшее время ожидает "серьезный разлом", при этом президент Эрдоган продолжит закручивать гайки.

А политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" заявил, что Украине лучше не вмешиваться в ситуацию с референдумом в Турции, поскольку все идет к еще большему обострению отношений между Эрдоганом и Западом в целом.