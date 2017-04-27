Во Франции 300 детей отравились обедами в столовой

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Во французском городе Руан после обеда в школьной столовой отравились более 300 детей, передает в четверг агентство Франс Пресс.

По информации агентства, ученики почти 50 учебных заведений города — 41 школы и 6 яслей — почувствовали тошноту после того, как поели еду, доставленную с одного и того же комбината питания.

С недомоганием части из них удалось справиться на местах, часть детей были доставлены в больницы. Угрозы жизни отравившихся нет.

Как сообщалось ранее, в индийском штате Керала 400 сотрудников Сил полиции центрального резерва страны отравились рыбным карри.