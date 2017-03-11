В Харькове выписали детей, отравившихся хлором в аквапарке

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Госпитализированные дети с отравлением хлором в аквапарке "Джунгли" в Харькове выписаны из больницы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на медиков Харьковской областной детской больницы №1.
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Двадцать человек пострадали в пятницу от отравления парами хлора в аквапарке в Харькове, шестеро детей были госпитализированы.
"После оказания медицинской помощи все шестеро детей выписаны домой", — заявили в медучреждении.
По словам медиков, состояние детей удовлетворительное.