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    В Харькове выписали детей, отравившихся хлором в аквапарке

    (обновлено: )13
    Как сообщают медики Харьковской областной детской больницы №1, состояние детей, пострадавших от отравления парами хлора в аквапарке в Харькове, удовлетворительное.
    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Госпитализированные дети с отравлением хлором в аквапарке "Джунгли" в Харькове выписаны из больницы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на медиков Харьковской областной детской больницы №1.

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    Двадцать человек пострадали в пятницу от отравления парами хлора в аквапарке в Харькове, шестеро детей были госпитализированы.

    "После оказания медицинской помощи все шестеро детей выписаны домой", — заявили в медучреждении.

    По словам медиков, состояние детей удовлетворительное.

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