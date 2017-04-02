В Индии 400 полицейских отравились карри

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В индийском штате Керала 400 сотрудников Сил полиции центрального резерва страны отравились рыбным карри, сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в лагере CRPF Паллипурам в Тривандруме. Полицейские после трапезы в субботу начали жаловаться на диарею и рвоту. Предварительное расследование показало, что полицейские, скорее всего, отравились рыбным карри — распространенным блюдом в прибрежных регионах штата.

По крайней мере 109 полицейских находятся под наблюдением в одном из госпиталей Тривандрума. Вечером в субботу их посетила министр здравоохранения штата К. К. Шиладжа.

Напомним, 23 марта тринадцать детей попали в больницу с пищевым отравлением в селе Нижнее Селище в Закарпатье.