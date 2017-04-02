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    В мире

    В Индии 400 полицейских отравились карри

    (обновлено: )95
    Предварительное расследование показало, что полицейские, скорее всего, отравились рыбным карри - распространенным блюдом в прибрежных регионах штата.
    Скорая помощь. Индия
    Thehindu.com

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В индийском штате Керала 400 сотрудников Сил полиции центрального резерва страны отравились рыбным карри, сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию.

    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Иван Либерман/Youtube
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    Инцидент произошел в лагере CRPF Паллипурам в Тривандруме. Полицейские после трапезы в субботу начали жаловаться на диарею и рвоту. Предварительное расследование показало, что полицейские, скорее всего, отравились рыбным карри — распространенным блюдом в прибрежных регионах штата.

    По крайней мере 109 полицейских находятся под наблюдением в одном из госпиталей Тривандрума. Вечером в субботу их посетила министр здравоохранения штата К. К. Шиладжа.

    Напомним, 23 марта тринадцать детей попали в больницу с пищевым отравлением в селе Нижнее Селище в Закарпатье.

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