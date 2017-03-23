На Закарпатье массово отравились дети

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Тринадцать детей попали в больницу с пищевым отравлением в селе Нижнее Селище в Закарпатье, сообщила в четверг пресс-служба полиции Закарпатской области Украины.

"Сейчас общественность и представители СМИ активно интересуются в полиции ситуацией, которая сложилась в селе Нижнее Селище Хустского района. Там в инфекционную больницу с пищевым отравлением попали 13 детей: семь в возрасте семи лет, пятеро в возрасте десяти лет и один 12-летний ребенок", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Продолжаются следственные действия.

Ранее в Киеве произошло массовое отравление детей в школе-интернате.