В Лондоне арестовали мужчину по подозрению в подготовке теракта

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Полиция Лондона арестовала мужчину в Вестминстере по подозрению в подготовке теракта, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Мужчина в возрасте около 20 лет был арестован по подозрению в хранении оружия и по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У него были изъяты ножи", — говорится в заявлении полиции.

Daily Mail Полиция задерживает мужчину

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала мужчину в историческом районе столицы Вестминстере, в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, во время инцидента премьер не находилась в своей резиденции на Даунинг-стрит.

Корреспондент телеканала Би-би-си Дэнни Шоу (Danny Shaw) на своей верифицированной странице в Twitter написал, что на месте происшествия находятся вооруженные полицейские. По его словам, на месте инцидента лежали два ножа, включая крупный хлебный нож.

Напомним, 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест Лондона — на Вестминстерском мосту произошел теракт. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, были ранены десятки человек из 10 стран, погибли пять человек.