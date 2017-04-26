Индейцы захватили нефтяное поле в Перу

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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Не менее 600 коренных жителей захватили нефтяное поле, принадлежащее канадской нефтяной компании Pacific Exploration and Production в Перу, с требованием выплатить им деньги за пользование их землями, сообщили во вторник представители коренных жителей и самой компании.

Речь идет об участке у границы с Эквадором, отмечает Рейтер. Аборигены пришли туда еще в субботу и теперь требуют переговоров с представителями правительства Перу.

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Захваченное нефтяное поле считается одним из самых больших в южноамериканской стране, однако сейчас добыча на нем временно приостановлена. Канадская компания утверждает, что никаких задолженностей по оплате права пользования земельным участком у нее перед местными жителями нет.

При этом договоренность компанией была достигнута с 18 из 19 близлежащих поселков местных жителей, а претензии предъявили как раз жители того поселка, который не подписал "мировую". Речь идет, по словам индейских активистов, об 1 миллионе солей (примерно 307 тысяч долларов). Канадская фирма готова заплатить всего 106 тысяч солей (32,5 тысячи долларов).