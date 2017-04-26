наверх
26.04.201708:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Индейцы захватили нефтяное поле в Перу

    (обновлено: )57
    Аборигены пришли на поле. принадлежащее канадской компании, еще в субботу и теперь требуют переговоров с представителями правительства Перу.
    Флаг Перу
    Fotolia/Huebi

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Не менее 600 коренных жителей захватили нефтяное поле, принадлежащее канадской нефтяной компании Pacific Exploration and Production в Перу, с требованием выплатить им деньги за пользование их землями, сообщили во вторник представители коренных жителей и самой компании.

    Беспорядки в Парагвае
    @teleSURtv
    Пылающий Парагвай: протестующие подожгли здание конгресса

    Речь идет об участке у границы с Эквадором, отмечает Рейтер. Аборигены пришли туда еще в субботу и теперь требуют переговоров с представителями правительства Перу.

    Читайте также: Картофель и Перу спасут мир

    Захваченное нефтяное поле считается одним из самых больших в южноамериканской стране, однако сейчас добыча на нем временно приостановлена. Канадская компания утверждает, что никаких задолженностей по оплате права пользования земельным участком у нее перед местными жителями нет.

    При этом договоренность компанией была достигнута с 18 из 19 близлежащих поселков местных жителей, а претензии предъявили как раз жители того поселка, который не подписал "мировую". Речь идет, по словам индейских активистов, об 1 миллионе солей (примерно 307 тысяч долларов). Канадская фирма готова заплатить всего 106 тысяч солей (32,5 тысячи долларов).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Украинский военный. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певица Лолита
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?