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    В Перу при посадке загорелся пассажирский самолет

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    По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту города Хауха, где при посадке загорелся самолет авиакомпании Peruvian Airlines, пишут местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
    В Перу при посадке загорелся пассажирский самолет. Видео
    twitter.com/S118869

    Газета La Repubblica сообщает, что все пострадавшие были госпитализированы, среди них есть ребенок.

    По данным авиакомпании, никто из 141 пассажира, находившихся на борту самолета, серьезно не пострадал. Причина происшествия выясняется.

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    "В момент приземления был сильный ветер, пилот совершил маневр и съехал с полосы, из-за этого сломалось шасси, топливный бак был поврежден и затем произошел взрыв", - сообщил изданию один из очевидцев произошедшего.

    В свою очередь, пилот самолета Денисс Хан сообщил, что колесо шасси лопнуло в момент посадки.

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