В Перу при посадке загорелся пассажирский самолет

Газета La Repubblica сообщает, что все пострадавшие были госпитализированы, среди них есть ребенок.

По данным авиакомпании, никто из 141 пассажира, находившихся на борту самолета, серьезно не пострадал. Причина происшествия выясняется.

"В момент приземления был сильный ветер, пилот совершил маневр и съехал с полосы, из-за этого сломалось шасси, топливный бак был поврежден и затем произошел взрыв", - сообщил изданию один из очевидцев произошедшего.

В свою очередь, пилот самолета Денисс Хан сообщил, что колесо шасси лопнуло в момент посадки.

A Peruvian Airlines Boeing 737 has been involved in an accident at Francisco Carle Airport in Peru. pic.twitter.com/z4QT5QjUYc