Пылающий Парагвай: протестующие подожгли здание конгресса

Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок, есть раненые, сообщает телеканал Todo Noticias.

По данным телеканала, группа протестующих ворвалась в здание парламента в Асунсьоне и начала поджигать различные предметы.

Также протестующие поджигали автомобильные покрышки, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщается, в результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат. BBC Mundo сообщает о 28 раненых у парламента.

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