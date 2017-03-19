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    Число жертв наводнений в Перу возросло до 72

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    Катаклизмы в мире: торнадо в США (131)

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    Перуанские власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми. В 1998 году в результате схожего периода дождей погибли 374 человека.
    Последствия масштабного наводнения в Перу
    REUTERS Guadalupe Pardo

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Число погибших в результате мощных наводнений в Перу увеличилось до 72 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось, что с начала периода дождей жертвами стихии уже стали 67 человек, повреждены 115 тысяч строений, разрушены 117 мостов и более тысячи километров дорог.

    По данным агентства, новую информацию о погибших в субботу сообщил премьер-министр страны. Перуанские власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми. В 1998 году в результате схожего периода дождей погибли 374 человека.

    В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил в пятницу о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.

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