Ле Пен получила в Париже меньше 5% голосов

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Победитель первого тура президентских выборов во Франции основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон получил в Париже 34,83% голосов, тогда как второй финалист — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — лишь 4,99%, свидетельствуют официальные данные МВД страны по итогам подсчета 100% голосов в столице.

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Вторым в Париже оказался кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон — 26,45%, третьим — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,56%. Далее с 10,18% следует кандидат-социалист Бенуа Амон, а Ле Пен — лишь пятая.

В столице Франции традиционно наблюдается огромный разрыв в результатах выборов между районами, где проживает состоятельная публика, и неблагополучными кварталами: "богатые" выбирают правоцентристов, а чем район беднее, тем больше там избирателей левых. Так, в элитном 16-м округе Парижа свои голоса Фийону отдали 58,45% избирателей, тогда как Макрон получил только 26,65%. В 7-м округе Фийон набрал 52,70%, Макрон — 31,60%, в 8-м у Фийона 50,48%, у Макрона — 31,73%.

В то же время в 10-м округе Макрона поддержали 37,71% избирателей, Меланшона — 25,46%, а Фийон с 15,02% только третий. В 11-м картина схожая: Макрон — 38,80%, Меланшон — 23,76%, Фийон — 16,13%.

Между тем, в 19-м районе первый и вовсе Меланшон — 30,70%. Далее Макрон — 29,60%, Фийон — 16,29%. В 20-м Фийон и вовсе лишь четвертый — 12,78%. Здесь также лидирует Меланшон — 31,83%, затем следует Макрон — 30,59%, а замыкает тройку Амон — 13,92%.

Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.