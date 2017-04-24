Макрон обходит Ле Пен на 1,4% голосов после обработки 85% бюллетеней

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон по данным на 23.30 (00.30 по Киеву) в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%, свидетельствуют официальные данные МВД страны.

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Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон идет третьим — 19,87%, четвертым — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,07%. Данные приводятся после подсчета 32,3 миллиона бюллетеней (около 85%).

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Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов.