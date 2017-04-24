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    Макрон обходит Ле Пен на 1,4% голосов после обработки 85% бюллетеней

    Тема:

    Выборы президента Франции (55)

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    По данным МВД Франции, Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон по данным на 23.30 (00.30 по Киеву) в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%, свидетельствуют официальные данные МВД страны.

    Во Франции — день первого тура президентских выборов
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    Президентские выборы во Франции

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    Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон идет третьим — 19,87%, четвертым — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,07%. Данные приводятся после подсчета 32,3 миллиона бюллетеней (около 85%).

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    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов.

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