Обама впервые после своего президентства выступит с речью

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент США Барак Обама выступит в Чикаго в грядущий понедельник, 24 апреля, с первой публичной речью после завершения президентского срока, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что Обама собирается провести встречу со студентами университета Чикаго, где он сам преподавал конституционное право.

Ранее экс-президент обещал, что не уйдет из политики. После завершения своего срока на посту главы государства он провел на Британских Виргинских островах в поместье бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона.

Напомним, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии на минувших выборах Хиллари Клинтон после проигрыша попросила прощения у Барака Обамы, который на тот момент занимал пост президента Соединенных Штатов.