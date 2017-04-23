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    В мире

    Обама впервые после своего президентства выступит с речью

    (обновлено: )14701
    Обама собирается провести встречу со студентами университета Чикаго, где он сам преподавал конституционное право. Ранее экс-президент обещал, что не уйдет из политики.
    Барак Обама. Архивное фото
    REUTERS Yuri Gripas

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент США Барак Обама выступит в Чикаго в грядущий понедельник, 24 апреля, с первой публичной речью после завершения президентского срока, сообщает Радио Свобода.

    Обама осваивает кайтсерфинг с миллиардером Брэнсоном
    канал Ричарда Брэнсона в YouTube
    Обама осваивает кайтсерфинг с миллиардером Брэнсоном

    Сообщается, что Обама собирается провести встречу со студентами университета Чикаго, где он сам преподавал конституционное право.

    Ранее экс-президент обещал, что не уйдет из политики. После завершения своего срока на посту главы государства он провел на Британских Виргинских островах в поместье бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона.

    Напомним, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии на минувших выборах Хиллари Клинтон после проигрыша попросила прощения у Барака Обамы, который на тот момент занимал пост президента Соединенных Штатов.

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