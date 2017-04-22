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    Премьер Италии высказался о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе

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    Джентилони отметил, что ЕС нужно выработать альтернативную стратегию по решению вопроса беженцев. По словам премьер-министра, на данный момент "очень мало сделано" для решения проблемы беженцев.
    Паоло Джентилони. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Италия не собирается выходить из Европейского Союза, но многое должно измениться, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

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    "Мы остаемся в ЕС, но многие вещи должны измениться", — заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.

    Джентилони также отметил, что ЕС нужно выработать альтернативную стратегию по решению вопроса беженцев. "Нам нужна альтернативная стратегия. Мы работаем над политическими мерами, чтобы вернуть беженцев, которые приезжают в Ливию, обратно в те африканские страны, откуда они приехали", — сообщил премьер-министр.

    По словам премьер-министра, на данный момент "очень мало сделано" для решения проблемы беженцев. Он добавил, что отчасти основное бремя лежит на Италии и Греции.

    Ранее Джентилони заявил, что Италия будет придерживаться общего решения ЕС касательно продления санкции в отношении РФ.

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