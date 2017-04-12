Страны ЕС не могут обезопасить себя от террористических угроз - эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Еврокомиссия подумает, как ликвидировать хаос и огромные задержки, которые возникли после введения в действие новых правил безопасности на внешних границах.

Огромные пробки образовались возле границ Словении, Греции и Испании. Первые две страны даже объявили о приостановке проверок. Позднее появилось заявление, что в ближайшее время Еврокомиссия проведет по этому вопросу консультации в Брюсселе с экспертами из стран-членов ЕС.

Новые правила проверок на границе — это часть больших антитеррористических мероприятий. Они направлены на выявление граждан Евросоюза, которые воевали на стороне экстремистов в Сирии, а затем возвращаются для совершения нападений в Европе.

Правила проверки на границе Шенгенской зоны прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Анна Шелест.

(публикуется на языке оригинала)

Чому виникла ситуація з масовими чергами на кордоні Шенгенської зони?

— Тому що рішення було прийнято 15 березня, а 7 квітня воно вже почало діяти. Деякі країни фізично виявились неготовими.

Громадян перевіряли і до цього, тобто тут немає іншої процесуальної процедури. Тут зіграли роль людський і технічний фактор, до яких деякі аеропорти та морські порти виявились неготовими.

З пояснень Європейської комісії на сьогодні ми можемо судити, що процедура фактично та ж, яка до цього була застосована до громадян ЄС. Тепер вона розповсюджується на громадян ЄС. На кордоні їх будуть перевіряти не тільки по Інтерполу. Тобто процес займає додаткові хвилини. В якихось аеропортах перевірка займає 20 секунд, а десь чотири хвилини йде на перевірку однієї людини. А тепер уявімо собі, що ми перевіряємо 200 мільйонів громадян ЄС, які щорічно подорожують.

Єврокомісія щось може зробити?

— Єврокомісія може запропонувати певне відтермінування, щоб країни встигли привести системи до відповідності.

По-друге, це може бути варіант допомоги від прикордонної служби однієї країни до іншої, особливо, що стосується технічної. Давайте згадаємо, коли був чемпіонат по футболу у Франції, прикордонники різних країн, в тому числі, і українські, допомагали своїм колегам у Франції. Тобто відбувся певний обмін не тільки досвідом, а і технічними засобами.

В нинішніх умовах можна витримати баланс між забезпеченням безпеки і такими проблемами?

— В даному випадку ця система повинна увійти в нормальну колію. Щоб країни зрозуміли, як це функціонує, скільки часу на одну людину займає. Будь-яка система потребує хоча б місяць застосування для того, щоб побачити всі проблеми і краще розподілити людські і технічні ресурси.

Що з цього приводу думають громадяни країн?

— Для них це був певний сюрприз. Про це не було повідомлень.

Скільки з колегами розмовляли, це питання не стояло на порядку денному. Давайте подивимось, що, в принципі, говорять про проблеми в трьох країнах — це Словенія, Іспанія та Греція. Про інші країни, наприклад, про ту ж Німеччину не говорять. Перевірка буде стосуватись не всіх, хто літає по Європі. Це не буде стосуватись всіх рейсів і людей. Це стосується суто, коли громадяни ЄС прилітають чи відлітають з-поза меж Шенгенської зони. Тобто якщо літак курсує сполученням Франція — Німеччина, то, звичайно, ніяких подібних перевірок не буде.

Чи не підігріває це панічні настрої щодо терористичних загроз?

— Я думаю, що панічної загрози через терористів не буде через те, що, це буде певним доказом, що уряди країн турбуються про ситуацію. Вони намагаються якнайкраще перевіряти і превентивними методами щось робити, а не лише потім відслідковувати. Тим більше їхні громадяни беруть участь в бойових діях в Сирії та Іраку. Звичайно, якщо це буде правильно представлено, це може заспокоїти.

Ранее исполнительный директор ОО "Европа без барьеров" Ирина Сушко отметила в эфире "ГС", что есть еще несколько институций, от которых зависит безвиз для Украины, но в любом случае это уже финишная прямая.