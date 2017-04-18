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    Экономика

    Украина исчерпала годовые квоты на экспорт в ЕС по 6 видам товаров

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    Сообщается, что Украина полностью выбрала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС по меду, сахару, крупам и муке, обработанным томатам, виноградному и яблочному сокам и кукурузе.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Украина по итогам первого квартала 2017 года исчерпала годовые квоты на беспошлинный ввоз в ЕС по шести категориям товаров из 36, сообщается во вторник на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Европейская мечта. ЗСТ с ЕС и Украина – ожидания и последствия

    Соглашение с Евросоюзом, которое должно было облегчить украинским производителям доступ на европейский рынок, вступило в силу 1 января 2016 года. ЕС ввел квоты на 36 видов украинских товаров, в рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим.

    "По итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок и кукуруза", — говорится в сообщении.

    Ассоциация сообщает, что по состоянию на начало апреля также полностью использована полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на второй квартал по мясу птицы. Кроме того, на 86% использована квота по экспорту пшеницы и 74% на солод и пшеничную клейковину.

    Вместе с тем, согласно сообщению, страны ЕС полностью использовали квоту на беспошлинный экспорт на Украину только по одной категории продукции — мясо птицы и полуфабрикаты. Квота на беспошлинный экспорт свинины на Украину закрыта на 5,2%, сахара — 0,51%.

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    В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

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