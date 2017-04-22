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    Италия поддержит решение ЕС по поводу продления санкций против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (342)

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    По словам премьер-министра Италии Паоло Джентилони, Италия поддержит общее решение и не будем нарушать единство Евросоюза, но в случае необходимости, стране придется показать, что итальянцы не слабые.
    Паоло Джентилони. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что Италия будет придерживаться общего решения ЕС касательно продления санкции в отношении РФ.

    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Vincenzo PINTO / AFP
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    "Мы поддержим общее решение и не будем нарушать наше единство. В случае необходимости, нам придется показать, что мы не слабые", — заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.

    Он также отметил, что Италии необходимо сохранять союз с Россией. "Мы должны поддерживать наш союз с Россией. Это не всегда легко, так как наша экономика и экономика Германии пострадали больше всего от санкций, введенных против РФ", — заявил итальянский премьер.

    В понедельник Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев до 15 сентября 2017 года.

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