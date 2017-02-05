наверх
05.02.201707:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    ЕС намерен весной продлить санкции против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (296)

    (обновлено: )6801
    По информации источников в ЕС, страны-члены Евросоюза намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук.
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев, сообщило в воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе.

    СБ ООН по Украине. Заявление Никки Хейли. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Заявление постпреда США в ООН о санкциях против РФ

    Смотрите также: Порошенко о необходимости продления санкций против РФ

    "Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация в Авдеевке
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Национальный банк Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Место взрыва автомобиля в Луганске
    Донбасс: блокада и пиар