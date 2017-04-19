ИГ применило иприт при атаке на базу с советниками из США в Ираке - СМИ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Боевики террористической группировки "Исламское государство" использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии, передает телеканал CBS со ссылкой на собственного корреспондента.

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Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, в результате атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием. В связи с атакой было начало расследование.

Как сообщает корреспондент CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.

По данным канала ABC, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в среду подтвердил, что никто из австралийских военнослужащих не пострадал. Телеканал также сообщил, что Пентагон осведомлен о "незначительной" химической атаке на военную часть в Ираке.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.