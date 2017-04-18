Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца

КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Турецкий парламент утвердил решение правительства страны о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения.

Таким образом, режим ЧП будет действовать в Турции до 19 июля.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года на три месяца. Затем он дважды продлевался еще на три месяца.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Читайте также: Референдум в Турции: раскол в обществе и неоднозначные результаты

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.