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    Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца

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    Согласно решению парламента Турции, режим чрезвычайного положения будет действовать в стране до 19 июля. Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Турецкий парламент утвердил решение правительства страны о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения.

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    Таким образом, режим ЧП будет действовать в Турции до 19 июля.

    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года на три месяца. Затем он дважды продлевался еще на три месяца.

    В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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    Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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