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    Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Южной Корее

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    Согласно данным ЦИК Южной Кореи, всего зарегистрировались 15 кандидатов - беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост. Регистрация кандидатов продолжалась два предшествующих дня.
    Сеул: Южная Корея
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Трехнедельная предвыборная кампания перед досрочными выборами президента начинается в понедельник в Южной Корее.

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    Выборы в этой стране намечены на 9 мая в связи с недавним импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, подозреваемой в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу.

    Конституционный суд отправил в отставку Пак Кын Хе 10 марта, после чего были назначены выборы.

    По сообщениям из Сеула, уже готовы агитационные автофургоны и микроавтобусы, которые будут разъезжать по стране и призывать избирателей голосовать за того или иного кандидата.

    Всего зарегистрировались 15 кандидатов — беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост, согласно данным ЦИК Южной Кореи.

    Регистрация кандидатов продолжалась два предшествующих дня.

    Основные из них — Мун Чжэ Ин от Демократической партии и Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи.

    Помимо этих двух политиков в избирательном бюллетене в пятерке первых кандидатов значатся также Хон Чжун Пхё от бывшей правящей Партии свободной Кореи, Ю Сын Мин от отколовшейся от правящего лагеря консервативной Партии честной политики ("Парын чондан"), претендентка на пост президента от Партии справедливости ("Чоныйдан") Сим Сан Чжон.

    Предвыборная кампания в Южной Корее будет проходить в сложной ситуации обострения напряженности на Корейском полуострове из-за противостояния КНДР и США. От исхода выборов, вероятно, будет зависеть реализация планов прежней сеульской администрации о размещении в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

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