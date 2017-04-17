Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Южной Корее

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Трехнедельная предвыборная кампания перед досрочными выборами президента начинается в понедельник в Южной Корее.

Выборы в этой стране намечены на 9 мая в связи с недавним импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, подозреваемой в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу.

Конституционный суд отправил в отставку Пак Кын Хе 10 марта, после чего были назначены выборы.

По сообщениям из Сеула, уже готовы агитационные автофургоны и микроавтобусы, которые будут разъезжать по стране и призывать избирателей голосовать за того или иного кандидата.

Всего зарегистрировались 15 кандидатов — беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост, согласно данным ЦИК Южной Кореи.

Регистрация кандидатов продолжалась два предшествующих дня.

Основные из них — Мун Чжэ Ин от Демократической партии и Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи.

Помимо этих двух политиков в избирательном бюллетене в пятерке первых кандидатов значатся также Хон Чжун Пхё от бывшей правящей Партии свободной Кореи, Ю Сын Мин от отколовшейся от правящего лагеря консервативной Партии честной политики ("Парын чондан"), претендентка на пост президента от Партии справедливости ("Чоныйдан") Сим Сан Чжон.

Предвыборная кампания в Южной Корее будет проходить в сложной ситуации обострения напряженности на Корейском полуострове из-за противостояния КНДР и США. От исхода выборов, вероятно, будет зависеть реализация планов прежней сеульской администрации о размещении в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.