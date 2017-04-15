Трамп в Лондоне хочет проехаться на карете Елизаветы II - СМИ

LAURA BUCKMAN / AFP

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В ходе официального визита в Лондон президент США Дональд Трамп хочет проехаться по городу на золотой карете королевы Великобритании Елизаветы Второй. Об этом пишет газета Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Как сообщили чиновники, Белый дом дал понять, что каретная процессия в центре Лондона является важным элементом визита американского президента в британскую столицу, который может состояться во вторую неделю октября.

Силы безопасности предупредили, что такая процессия потребует колоссальной операции по обеспечению безопасности, которую трудно сравнить с предыдущими визитами глав государств в Великобританию.

Как пишет издание, полиция Лондона уже готовится к проведению самой крупной за последние годы операции по поддержанию общественного порядка, так как визит американского президента может собрать в центре города десятки тысяч протестующих. Правоохранительные органы пытаются понять, как достичь баланса и обеспечить безопасность Трампа, при этом позволив общественности принять участие в демонстрации.

"Транспортное средство, на котором перемещается президент США, это нечто выдающееся. Оно разработано таким образом, чтобы выдержать массированный удар, например, маломощную реактивную гранату. Если он находится внутри транспортного средства, он невероятно хорошо защищен, и помимо этого, оно (транспортное средство) может перемещаться с огромной скоростью. Если же пара лошадей везет его в золотой карете по аллее Мэлл (улица в лондонском районе Вестминстер, связывающая Букингемский дворец с Трафальгарской площадью), фактор риска резко возрастает", — заявил один из источников.

"В карете также может быть защита, такая, как пуленепробиваемое стекло, но в данном случае возможности ограничены. В частности, оно очень хрупкое. Оно не смогло бы оказать значительного сопротивления гранате, выпущенной из РПГ, или другому мощному оружию. Бронебойные снаряды могут устроить очень печальное шоу ", — добавил он.

Как пишет издание, полиция Лондона и секретная служба США будут тесно сотрудничать при планировании поездки: Трампа будут сопровождать сотни вооруженных агентов, большое число полицейских в штатском будут дежурить на протяжении всего маршрута следования процессии. По мнению источников, единственный способ полностью защитить президента — оцепить район, однако о таком сценарии не может идти речи из-за желания публики присутствовать на таком мероприятии.

Как отмечает газета, предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама во время визита в Лондон в 2011 году предпочел для перемещений по городу бронированный кортеж. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Великобританию в 2015 году сделал свой выбор в пользу закрытой кареты.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию. Президент примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House "Битва за Украину: лидерство и солидарность".