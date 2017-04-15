наверх
15.04.201710:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В берлинскую газету пришло письмо с угрозой "пролить кровь" 22 апреля

    (обновлено: )116
    Органы безопасности изучают послание. Спецслужбы относятся к данной угрозе всерьез, так как после взрыва в Дортмунде опасность еще сохраняется.
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Германии письмо с угрозами поступило в редакцию берлинского издания Tagesspiegel.

    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    @marca
    Три взрыва в Дортмунде: матч между "Боруссией" и "Монако" перенесен

    Органы безопасности изучают послание, сообщило издание. Спецслужбы относятся к данной угрозе всерьез, так как после взрыва в Дортмунде опасность еще сохраняется.

    В письме говорится, что 22 апреля прольется кровь. 

    "Мы должны все воспринимать всерьез, так как у нас нет следа к дортмундскому преступнику", — сообщили в спецслужбе.

    Напомним, во вторник менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с автобусом, которым команда из Дортмунда направлялась на матч, прогремели три взрыва, пострадал футболист "Боруссии" Марк Бартра. Сообщалось, что на месте взрыва было найдено письмо, которое, по словам главы МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральфа Егера, необычно и указывает, что преступление могли совершить правые экстремисты, левые экстремисты, исламисты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Министр внутренней безопасности США Джон Келли
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Вадим Карасев о годе работы Кабмина Владимира Гройсмана. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана