В берлинскую газету пришло письмо с угрозой "пролить кровь" 22 апреля

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Германии письмо с угрозами поступило в редакцию берлинского издания Tagesspiegel.

Органы безопасности изучают послание, сообщило издание. Спецслужбы относятся к данной угрозе всерьез, так как после взрыва в Дортмунде опасность еще сохраняется.

В письме говорится, что 22 апреля прольется кровь.

"Мы должны все воспринимать всерьез, так как у нас нет следа к дортмундскому преступнику", — сообщили в спецслужбе.

Напомним, во вторник менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с автобусом, которым команда из Дортмунда направлялась на матч, прогремели три взрыва, пострадал футболист "Боруссии" Марк Бартра. Сообщалось, что на месте взрыва было найдено письмо, которое, по словам главы МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральфа Егера, необычно и указывает, что преступление могли совершить правые экстремисты, левые экстремисты, исламисты.