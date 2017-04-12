Автор найденного письма заявил об ответственности за взрыв в Дортмунде

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Автор письма, найденного недалеко от места взрыва в Дортмунде, заявил об ответственности за совершенную атаку, передает агентство Ассошиэтед Пресс со ссылкой на местную прокурора.

По словам прокурора Санды Лукке (Sandra Luecke), письмо "заявляет об ответственности за произошедшее". Содержание письма не разглашается. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя прокуратуры, в настоящее время проверяется подлинность найденного письма.

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Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на немецкую прокуратуру, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса "Боруссии". Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва. Поединок между командами перенесен на 19.45 на среду, 12 апреля.

Ранее полиция Дортмунда заявила, что, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки". Также полиция заявила, что взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия".

В результате взрыва 26-летний футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки осколками стекла, но его жизни ничто не угрожает.