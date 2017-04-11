Губернатор Алабамы ушел в отставку на фоне секс-скандала

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Губернатор Алабамы Роберт Бентли сообщил, что уходит в отставку на фоне секс-скандала.

"Я иногда терпел неудачу, но всегда пытался соответствовать высоким ожиданиям народа", — заявил губернатор, чью речь цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Бентли признал себя виновным в суде в двух случаях нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний. Вместо Бентли губернатором стал его заместитель Кей Айви.

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В 2015 году Бентли был уличен во внебрачной связи, что считается крайне серьезной угрозой карьере любого политика в США. Кроме того, Бентли обвинили в том, что он использовал свои полномочия и средства из предвыборного фонда в попытке замять скандал. Жена Бентли, с которой он прожил около 50 лет, подала на развод. Ряд однопартийцев-республиканцев призвали Бентли уйти в отставку.

Бентли приговорили к 100 часам общественных работ и году условно. Он также должен возместить около 37 тысяч долларов ущерба.

Бентли, которому 74 года, был избран губернатором штата в 2010 году. Он был известен тем, что отказался от зарплаты на посту главы штата.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко желает услышать аргументацию главы Национального банка Валерии Гонтаревой относительно ее намерения уйти в отставку.