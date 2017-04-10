При стрельбе в школе Калифорнии погибли два человека

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния погибли два человека, сообщил глава местной полиции.

По его данным, стрелявший покончил с собой.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино в Twitter сообщило о "множестве раненых в школе North Park".

"Мы считаем, что это было убийство и самоубийство", — сообщил в Twitter глава местной полиции Джарред Бергуан. По его информации, стрельба произошла в классе. В результате два взрослых человека погибли. Двое учащихся были госпитализированы, их состояние неизвестно.

"Дальнейшей угрозы нет", — написал глава полиции, отметив при этом, что полиция продолжает работать на месте происшествия, ученики школы эвакуированы в здание средней школы неподалеку.

Вскоре после сообщений о стрельбе стало известно, что стрелявший "нейтрализован".