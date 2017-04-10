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    При стрельбе в школе Калифорнии погибли два человека

    (обновлено: )18
    Глава местной полиции сообщил, что стрельба случилась прямо в классе школы. В результате два взрослых погибли. Двое учащихся были госпитализированы.
    Полиция США
    flickr.com/stlphotoblogger

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния погибли два человека, сообщил глава местной полиции.

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    По его данным, стрелявший покончил с собой.

    Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино в Twitter сообщило о "множестве раненых в школе North Park".

    "Мы считаем, что это было убийство и самоубийство", — сообщил в Twitter глава местной полиции Джарред Бергуан. По его информации, стрельба произошла в классе. В результате два взрослых человека погибли. Двое учащихся были госпитализированы, их состояние неизвестно.

    "Дальнейшей угрозы нет", — написал глава полиции, отметив при этом, что полиция продолжает работать на месте происшествия, ученики школы эвакуированы в здание средней школы неподалеку.

    Вскоре после сообщений о стрельбе стало известно, что стрелявший "нейтрализован".

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