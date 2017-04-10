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    В школе в Калифорнии произошла стрельба, есть раненые

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    Пожарные сообщили о множестве раненых в школе North Park. Шеф местной полиции Джаррод Бергуан сообщил, что предварительно, пострадали четыре человека.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    flickr.com/banspy

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В американской школе в Калифорнии произошла в понедельник стрельба, сообщает управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино в Twitter. 

    Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения.

    "Множество раненых в школе North Park", — говорится в официальном Twitter пожарных.

    Шеф местной полиции Джаррод Бергуан также сообщил о произошедшем в своем Twitter. "Предварительно, пострадали четыре человека", — написал он.

    Напомним, 8 апреля во Львове возле ночного клуба произошла стрельба, был ранен мужчина.

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