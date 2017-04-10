В школе в Калифорнии произошла стрельба, есть раненые

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В американской школе в Калифорнии произошла в понедельник стрельба, сообщает управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино в Twitter.

Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения.

"Множество раненых в школе North Park", — говорится в официальном Twitter пожарных.

Шеф местной полиции Джаррод Бергуан также сообщил о произошедшем в своем Twitter. "Предварительно, пострадали четыре человека", — написал он.

Напомним, 8 апреля во Львове возле ночного клуба произошла стрельба, был ранен мужчина.