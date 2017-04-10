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    США поборют ИГ, даже если Асад останется у власти - Спайсер

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    Спайсер отметил, что "угроза номер один для США - это ИГ в регионе". По его словам, США могут побороть "Исламское государство", даже если президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США могут побороть "Исламское государство", даже если президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти.

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    "Да, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Спайсер отметил, что "угроза номер один для США — это ИГ в регионе".

    Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента страны Башара Асада.

    В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

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