США поборют ИГ, даже если Асад останется у власти - Спайсер

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США могут побороть "Исламское государство", даже если президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти.

"Да, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Спайсер отметил, что "угроза номер один для США — это ИГ в регионе".

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента страны Башара Асада.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.