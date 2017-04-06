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    Россия

    СМИ поспешили "возложить ответственность" за атаки в Астрахани на ИГ

    (обновлено: )14
    В публикации Amaq – информресурса террористов - лишь констатируется гибель двух полицейских и ранение трех бойцов Росгвардии в Астрахани, которые произошли в течение двух последних суток.
    Прощание с погибшими в Астрахани полицейскими
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Информационный ресурс террористической организации "Исламское государство" в сообщении о нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Астрахани (РФ) не заявлял об ответственности ИГ за эти атаки, как это расценили ряд СМИ.

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    В публикации Amaq – информресурса террористов — лишь констатируется гибель двух полицейских и ранение трех бойцов Росгвардии. В свою очередь организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок, сочла это сообщение взятием на себя ИГ ответственности за нападения на сотрудников правоохранительных органов в Астрахани. Эту версию переопубликовал со ссылкой на SITE и ряд СМИ.

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    За последние сутки в Астрахани было совершено два нападения на силовиков: в среду группа мужчин – по данным местных властей, радикальных исламистов – убила двух сотрудников ДПС при оформлении дорожной аварии; в четверг ночью были ранены трое бойцов Росгвардии. Четверо участников нападений ликвидированы.

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