Четыре человека погибли из-за лавины близ Ванкувера

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Не менее четырех туристов погибли в результате обрушения снежного карниза на одном из популярных горных маршрутов к северу от канадского города Ванкувер, передает телеканал CTV News.

По данным телеканала, после инцидента выживший из группы встретил на маршруте еще одного туриста, который связался с полицией. На данный момент продолжаются поиски шестого члена группы.

По словам представителя спасательной группы, у некоторых туристов были приспособления на случай схода лавины, но все же восхождение в горы в таких погодных условиях требует особой подготовки.

Ранее пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева сообщила, что с вулкана Вилючинский на Камчатке сошла лавина, в районе находятся около 40 отдыхающих. По ее словам, два человека могут находиться под лавиной.