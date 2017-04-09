С вулкана на Камчатке сошла лавина, под ней могут быть люди

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. С вулкана Вилючинский на Камчатке сошла лавина, в районе находятся около 40 отдыхающих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева. По ее словам, два человека могут находиться под лавиной.

"Лавина сошла с северного или северо-восточного склона вулкана. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могут находиться два человека. Кто эти люди, пока, неизвестно. В районе вулкана нет мобильной связи, поэтому информации очень мало", — сказала Ананьева.

К району вулкана вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и кинологами на борту. Также в воздушное судно загружены щупы, лопаты, осветительные приборы.

"В районе происшествия находятся 40 человек отдыхающих. Предположительно, это любители экстремальных видов спорта. Сейчас они ведут поиски самостоятельно", — отметила Ананьева.

Напомним, в марте лавина сошла на горнолыжном склоне близ японского города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов. Погибли 8 человек.