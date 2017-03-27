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    Сход лавины на горнолыжном курорте в Японии, погибли 8 человек, 30 ранены

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    По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.
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    Число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек. передает в понедельник агентство Киодо.

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    Премьер Синдзо Абэ заявил в парламенте, что его правительство "приложит все усилия по реагированию на это бедствие, считая приоритетным поиск и спасение пострадавших".

    Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.

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