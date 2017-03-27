Снежная лавина в Японии унесла жизни 8 человек

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек. передает в понедельник агентство Киодо.

По его данным, местная полиция констатировала, что под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

Премьер Синдзо Абэ заявил в парламенте, что его правительство "приложит все усилия по реагированию на это бедствие, считая приоритетным поиск и спасение пострадавших".

Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.