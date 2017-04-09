В Южной Осетии проходят выборы президента

РИА Новости

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 апреля, на выборах президента Южной Осетии открылись все 77 избирательных участков, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все они выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

"Все 72 участка на территории Южной Осетии и пять за пределами республики открылись в назначенное время", — сказала Авлохова. За пределами страны по одному участку открыты в посольствах в Москве и Сухуме, два — в консульстве Южной Осетии во Владикавказе, а также один в Пригородном районе Северной Осетии. Закроются участки в 20.00 по местному времени.

Помимо выборов главы государства в Южной Осетии проходит референдум о переименовании республики в Государство Алания. Таким образом, каждый избиратель получает на руки два бюллетеня. У избирателей есть право голосовать против всех кандидатов на пост главы государства.

В наблюдении за выборами принимают участие наблюдатели от РФ, Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32,736 тысячи избирателей. Порог явки на выборах составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Ранее сообщалось, что референдум по вступлению Южной Осетии в состав РФ, скорее всего, состоится после президентских выборов в 2017 году.