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    Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ могут провести в 2017 году

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    Спикер парламента республики Анатолий Бибилов сообщил, что достигнута договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году.
    Жители Южной Осетии
    RIA News

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Референдум по вступлению Южной Осетии в состав РФ, скорее всего, состоится после президентских выборов в 2017 году, заявил журналистам спикер парламента республики Анатолий Бибилов.

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    "Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ — это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году", — заявил Бибилов.

    Он добавил, что "в любом случае такая договоренность между президентом Тибиловым и мной есть… мы без сомнения будем консультироваться и с нашими российскими коллегами, потому что это непосредственно касается России, закон РФ позволяет нам это делать, но все еще зависит от той международной обстановки, которая есть на сегодняшний день".

    Ранее правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения ряда ее подразделений в состав Вооруженных сил РФ.

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