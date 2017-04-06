Вход и выход. Досрочные выборы или новый переворот?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Будут ли в Украине досрочные выборы? Хотя президент Петр Порошенко обещал никому этого "не подарить", а представители коалиции решительно отвергают такую перспективу, информация из регионов, где будто бы уже разворачивают работу штабы некоторых политсил, заставляет предположить: не все в стране так стабильно, как хотелось бы власть имущим.

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Да и на общенациональном уровне были даны определенные сигналы. Так, в марте нардеп от "Оппозиционного блока", один из лидеров этой партии Сергей Левочкин заявил в интервью "РБК Украина", что "ОБ" уже создает избирательный штаб. По словам политика, смена власти — это единственная возможность навести порядок в стране.

При этом Левочкин отметил, что не хочет прогнозировать, какие выборы будут раньше, но "Оппоблок", по его словам, примет участие и в местных выборах на Донбассе, и в парламентских выборах. Кандидат от "Оппоблока" будет участвовать в выборах президентских.

Косвенные признаки

Относительно возможности скорых досрочных президентских выборов единого мнения у политологов нет, однако в экспертном сообществе отметили кадровые перестановки в президентской фракции: уход Игоря Грынива с поста главы фракции связывают с гипотетической возможностью его задействованности в грядущей избирательной кампании в качестве политтехнолога. Сторонники этой версии поясняют: в команде Порошенко есть понимание того, что чем дальше, тем меньше у него шансов на второй срок. А раз так, то выборы надо провести досрочно.

Сам Грынив, кстати, заявил, что до конца года собирается вообще уйти из политики. Впрочем, добавив, что "реализовать это сложно".

Фракция президентской политсилы в парламенте недолго оставалась "неуправляемой". В понедельник, 3 апреля, "Блок Петра Порошенко" избрал председателем фракции в Верховной Раде Артура Герасимова, который до этого был представителем президента в парламенте. Вместо него эту должность заняла супруга генерального прокурора Украины Юрия Луценко — Ирина.

Возможно, избрание Герасимова связано с надеждами Порошенко лучше контролировать фактически расколотую фракцию, кроме того, необходимо как-то обеспечить необходимый власти парламентский процесс, пояснил РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Есть и другие признаки надвигающихся электоральных битв: снова мы видим палатки, снова раздают и бросают в почтовые ящики бесплатные газеты. Даже возросшую активность правоохранителей (обыски, изъятия, борьба с монополиями и пр.) некоторые циничные наблюдатели расценивают как попытки банального "отжима" бизнесов и перераспределения финансовых потоков: выборы — дело дорогостоящее.

Что лучше: хаос, диктатура, перевыборы?

Политолог Вадим Карасев считает, что досрочные выборы вероятны, поскольку есть всего три выхода "из того тупика, той деградации", в которую "вползает" страна.

"Первое – дальнейшая хаотизация и деградация. Этот хаос будет только нарастать. Второе – это диктатура или авторитаризм. Будучи просвещенными автократами, мы сможем вывести страну из кризиса. И третий вариант – это перевыборы", — заявил Карасев в эфире телеканала NewsOne.

Каким может быть результат таких перевыборов? Утвердится ли "партия мира", уйдет ли "партия войны"?

Исход дела решит Юго-Восток, который, по выражению историка и политолога Костя Бондаренко, не приняв ни Майдан, ни постмайданную действительность, "продолжает жить в своей системе координат" и — "сосредотачивается".

"Социологическое исследование (как количественное, так и качественное), проведенное в январе 2017 года в восьми юго-восточных областях (Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской), продемонстрировало ряд важных моментов.

На вопрос, выполняет ли власть предвыборные обещания, 51,9% респондентов ответили отрицательно, 27,3% — скорее отрицательно. Лишь 13,6% позитивно оценили действия власти. При этом на вопрос, касающийся социальной политики и способности власти решить острые социальные вопросы негативно ответили 75,4% респондентов. Это значит только одно: тотальное недоверие к власти. Две трети граждан, не доверяющих властям – такого показателя не было даже у Януковича в дни Майдана!", - написал Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Пораженцы и бойкотники"

Но многое зависит от того, насколько Юго-Восток сумеет и успеет "сосредоточиться".

"Три года назад я говорил ровно то, что и продолжаю — бороться с партиями майдана и их властью мы можем только когда объединяемся на выборах и проявляем максимальную мобилизацию", — написал политический эксперт Михаил Павлив в своем блоге.

"Вот вам данные выборов к участию в которых я всех тогда призывал. Явка составила – 60% или 17,8 миллионов проголосовавших … Выборы, конечно же, признало все мировое сообщество. Вопреки мнению пораженцев и бойкотников", - отметил политолог.

И привел цифры: на Юго-Востоке были внесены в списки для голосования 10 765 тысяч человек, проголосовали – 5170 тысяч человек, явка — 48%

Области Центро–Запада – 18 860 тысяч избирателей в списках. Проголосовали – 12660 тысяч человек. Явка – 67%

"Если бы не оголтелая пропаганда пораженцев за то, что бы не ходить на выборы, бойкотировать их и явка была такой же, или около того, как на Центро-Западе, за кандидатов от Юго-Востока проголосовали бы почти на 2 миллиона больше человек. Поэтому, я утверждаю — пораженцы и сторонники бойкота украли у Юго-востока 2 миллиона голосов в 2014 году", — заявил Павлив, добавив, что иначе в президентской кампании был бы второй тур. И пусть кандидат от Юго-Востока проиграл бы, но сама ситуация складывалась бы иначе — парламент был бы другим.

"Осенью 2014 консолидированная после президентских выборов бело-синяя оппозиция способна была занять на выборах первое место, и, пусть, и оказалась бы в оппозиции, но получила бы фракцию более чем в 100 голосов. Оппозиция была бы способной блокировать оголтелые решения нынешнего никчемного парламента.

Если бы пораженцы и бойкотники не украли у Юго-востока 2 миллиона голосов, уже сейчас, спустя два года, это мог бы быть оппозиционный к Президенту парламент, с оппозиционной к Президенту коалицией и кабинетом министров", — отметил эксперт.

И добавил: "Вот это все украли у нас пораженцы и бойкотники. И, во многом, продолжают воровать, сея сомнения у избирателей Юго-Востока. Гоните их, не читайте их, не слушайте их".

Отметим: глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что работа по подготовке к обеспечению второго срока Петра Порошенко на посту не ведется, "никакие "штабы" в регионах не разворачиваются и не формируются". Дескать, лучшая подготовка к президентской кампании — "наличие результата" (что ж, о результатах правления Порошенко украинцы имеют возможность составить мнение).

Как сообщалось ранее, опрос "Социса" и "Рейтинга" показал, что по состоянию на декабрь прошлого года за Порошенко отдали бы свои голоса 9,6% опрошенных, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 9,4%, за одного из лидеров "Оппозиционного блока" Юрия Бойко — 6,3% респондентов.