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    В грузовике, наехавшем на людей в Стокгольме, была сумка с бомбой - СМИ

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (73)

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    По данным СМИ со ссылкой на источники, в грузовике, наехавшем на толпу людей в Стокгольме, полиция обнаружила сумку со взрывчатым веществом.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Jonathan NACKSTRAND / AFP

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. В Стокгольме правоохранители при осмотре грузовика, наехавшего на людей в центре города, нашли сумку со взрывчаткой, сообщает шведское телевидение SVT со ссылкой на источники в полиции.

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    Aftonbladet
    Теракт в Швеции. После Берлина и Лондона грузовик-убийца посетил Стокгольм

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    "Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался на террористической акции вчера в Стокгольме, сообщили несколько источников в полиции", — передает телевидение.

    Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

    В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

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