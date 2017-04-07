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    Баскские сепаратисты объявили о готовности полностью разоружиться

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    В датированном 7 апреля письме говорится, что процесс не завершен, и "день разоружения наступит завтра". ЭТА призывает сторонников собраться в Байонне (юго-западная Франция), "чтобы поддержать разоружение".
    Баскская террористическая группировка ЭТА
    nacion.com

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Баскская террористическая группировка ЭТА объявила, что в субботу, 8 апреля, проведет окончательное разоружение организации, сообщает телерадиокорпорация "Би-би-си".

    "ЭТА, баскская социалистическая революционная организация за национальное освобождение, информирует международное сообщество, что с передачей всего арсенала (оружия и взрывчатки) представителям баскского гражданского общества ЭТА теперь становится разоружённой организацией", — говорится в письме, поступившем в распоряжение "Би-би-си".

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    flickr.com/Martin Abegglen
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    В датированном 7 апреля письме говорится, что процесс не завершен, и "день разоружения наступит завтра". "Мы хотим предупредить, что этому процессу до сих пор могут воспрепятствовать враги мира. Единственной реальной гарантией успеха будет, если тысячи людей соберутся завтра в Байонне (юго-западная Франция), чтобы поддержать разоружение", — отмечается в письме.

    В середине марта СМИ сообщали, что ЭТА предоставит данные о тайниках с оружием французской юстиции через посредников. Разоружение сепаратистов будет окончательным и безусловным и завершится 8 апреля. У группировки ЭТА осталось крайне мало оружия, в течение последних пяти лет оно не используется. Поэтому разоружение будет носить скорее символический характер.

    Однако испанские и французские правоохранительные органы все еще периодически находят тайники с оружием. Так, 8 марта гражданская гвардия Испании обнаружила семь бидонов со взрывчатыми веществами, спрятанные в тайнике в сельской местности в Ируне (провинция Гипускоа, Страна басков). МВД считает, что тайник существует давно, в последнее время к веществам не прикасались.

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    Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее полной ликвидации.

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